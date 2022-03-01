Galatasaray'da moraller yerine geldi! Burak Elmas...

Süper Lig'de üst üste 2. galibiyetini elde eden Galatasaray'da moraller yerine geldi. Sarı-kırmızılılar Göztepe ve Rizespor galibiyetlerinin ardından düşme hattından da kendini uzaklaştırdı. Bu sonuçların ardından ise başkan Burak Elmas ve yönetimi de takımın düşme hattından uzaklaşmasıyla derin bir 'oh' çekti. 'Erken seçim' baskısı bir nebze olsun azaldı.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.03.2022- 06:40