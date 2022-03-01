Galatasaray'da moraller yerine geldi! Burak Elmas...
Süper Lig'de üst üste 2. galibiyetini elde eden Galatasaray'da moraller yerine geldi. Sarı-kırmızılılar Göztepe ve Rizespor galibiyetlerinin ardından düşme hattından da kendini uzaklaştırdı. Bu sonuçların ardından ise başkan Burak Elmas ve yönetimi de takımın düşme hattından uzaklaşmasıyla derin bir 'oh' çekti. 'Erken seçim' baskısı bir nebze olsun azaldı.
Süper Lig'de üst üste çok zorlu günler geçiren Galatasaray bir haftada aldığı iki galibiyetle krizden çıkmayı başardı. Fotomaç'ın derlediği habere göre zorlu Konyaspor, Barcelona ve Beşiktaş maçları öncesinde iki hafta üst üste alınan galibiyet futbolcuları teknik heyeti ve yönetimi rahatlattı. Aldığı kötü sonuçların ardından düşme tehlikesini yakından hissetmeye başlayan Cimbom, üst üste aldığı iki galibiyetle 12. sıraya kadar yükseldi ve düşme hattıyla arasına 8 puan koydu. Bu durum teknik direktör Domenec Torrent'in sallantıda olan koltuğunu sağlama alırken, başkan Burak Elmas ve yönetimi de takımın düşme hattından uzaklaşmasıyla derin bir 'oh' çekti. 'Erken seçim' baskısı bir nebze olsun azaldı.