Göztepe deplasmanından sonra Çaykur Rizespor maçında da kadroya alınmayan Arda Turan hakkında, "Kadro dışı bırakılacak" iddiaları ortaya atıldı.
GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'ten flaş Arda Turan kararı!
Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Arda Turan, eski formunun çok uzağında olması sebebiyle formasından uzak kalmıştı. İspanyol teknik adam Domenec Torrent'in 35 yaşındaki oyuncuyu önümüzdeki haftalarda maç kadrosuna almayacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Galatasaray haberleri (GS haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.03.2022- 06:40
Sabah'ın haberine göre; teknik heyet ve yönetimin gündeminde Arda'ya disiplin cezası uygulama yok. Ancak 35 yaşındaki futbolcuyu, teknik direktör Torrent önümüzdeki haftalarda da 21 kişilik maç kadrolarına almayı düşünmüyor.
Fizik ve tempo olarak takım arkadaşlarının gerisine düşen tecrübeli oyuncu, sezon sonuna kadar sadece idmanlara çıkacak ancak zorunda kalınmadıkça oynatılmayacak.