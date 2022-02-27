Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 27. haftasında Galatasaray, sahasında Rizespor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesinde sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Domenec Torrent açıklamalarda bulundu.

İşte Torrent'in açıklamalarından satır başları;

"Omar ve takım için harika bir durum. Uzun bir süre yalnız başına mücadele etti. Biz takım olarak elimizden gelen desteği verdik. Omar için harika bir dönüş oldu."

"Son maçta hak ettiğimiz bir başarıyı aldık ama son saniyelerde kazandığımız bir maç oldu. 3 puanın yeterli olmadığını ve tekrar kazanmamız gerektiğini oyuncularıma söyledim."

"Çaykur Rizespor hoca değiştirdi. Alanyaspor'da teknik direktörlük yaptığı sırada Galatasaray'a karşı kazandığı maça baktık. Boşluklara iyi koşu yapabilen oyunculara baktık."

"Kadroda olmayan oyuncularla ilgili çok özel bir şey yok. Rotasyon yapıyorum, onların yerine oynayanlar var. Türkiye'de nasıl bilmiyorum ama benim çalıştığım yerlerde rotasyon hep yapılır."