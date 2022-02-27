Galatasaray - Rizespor maçının VAR'ı Alper Ulusoy oldu!

Galatasaray - Rizespor maçının VAR'ı Alper Ulusoy oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, evinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelenin VAR'ı açıklandı. TFF'den yapılan duyuruda, VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak. İşte deylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.02.2022- 10:59