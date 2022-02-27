Süper Lig'in 27. haftasında bugün Çaykur Rizespor'u ağırlayacak Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, Göztepe maçının ilk 11'ine göre ciddi bir değişikliğe hazırlanıyor.
GALATASARAY HABERİ - Torrent'ten Çaykur Rizespor maçı öncesi neşter! 4 isim kulübeye...
Galatasaray haberi | Bu akşam saat 19:00'da Çaykur Rizespor'u ağırlayacak olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Domenec Torrent, son oynanan Göztepe mücadelesinden 4 ismi değiştirmeyi planlıyor. İşte İspanyol çalıştırıcının 4 ismin yerine oynatmayı düşündüğü isimler... (GS spor haberi)
Takvim'de yer alan habere göre; Domenec Torrent, Çaykur Rizespor maçında önemli bir revizyona gitmeyi hedefliyor.
Göztepe maçında özellikle ilk yarıdaki performanstan memnun olmadığını belirten İspanyol teknik adam, maç sonunda yaptığı açıklamada yapılan değişiklikler sonucu oyunun kontrolünü geçirdiklerini söylemişti.