Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim'den kupa sorusuna cevap! "Sayısını ben de unuttum"

Galatasaray'da teknik direktörlük görevinden ayrılan Fatih Terim, bir televizyon programına açıklamalarda bulundu. Ayrılık sonrası ilk kez konuşan Terim, kariyerindeki kupa sayısıyla ilgili soruya "Sayısını ben de unuttum" cevabını verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakikA Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Sarı kırmızılı ekipteki teknik direktörlük görevinden ayrıldıktan sonra ilk defa bir televizyon programına telefonla bağlanan Fatih Terim kariyeri boyunca kazandığı kupa sayısıyla ilgili "23 kupanız mı var hocam?" sorusuna yanıt verdi.

Tecrübeli teknik adam, "Ben 30 küsür diye biliyorum. Şaşırdım, sayısını ben de unuttum" dedi.

Fatih Terim, Galatasaray'daki 4. teknik direktörlük dönemine 10 Ocak 2022'de nokta koymuştu.