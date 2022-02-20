Galatasaray kafilesi İzmir'de!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Galatasaray, bu maç için şehre geldi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.02.2022- 19:23