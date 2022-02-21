2021-2022 sezonuna büyük umutlarla başlayan ve gençleştirme operasyonu yapan Galatasaray, 25 milyon Euro'luk bir külfetin altına girdi. UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup lider olan ve son 16'ya kalan sarı-kırmızılı takım, buna karşın Spor Toto Süper Lig'de ise tarihinin en kötü sezonunu geçirdi. Teknik direktör Domenec Torrent'le yoluna devam eden Cimbom, sezonun bitmesiyle birlikte yeni bir operasyona hazırlanıyor. Buna göre Aslan, 5 futbolcu konusunda kararını verdi. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve o futbolcular... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)