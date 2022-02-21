Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 26. hafta maçında Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.
Kritik müsabakanın VAR hakemi de belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada, Göztepe-Galatasaray maçında VAR koltuğunda Mete Kalkavan'ın oturacağı ifade edildi.
Göztepe - Galatasaray maçının VAR hakemi Mete Kalkavan!
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak. Mücadele öncesinde maçın VAR hakeminin Mete Kalkavan olduğu açıklandı.
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.02.2022- 14:22
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 26. hafta maçında Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.