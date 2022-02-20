Fotomaç'ın haberine göre; Hem başarıyı getirecek bir takım kurmayı hem de yetiştirici bir kulüp olmayı hedefleyen sarı-kırmızılı takımda, gündeme gelen ilk isim Aliou Dieng... Domenec Torrent'in de takımda görmek istediği ön libero için Al Ahly ile görüşmeler başlarken bu kez kesinlikle kadroya katılması hedefleniyor.