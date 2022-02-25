Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'na yakın takip! Marsilya ve Lyon...

Galatasaray transfer haberi | Sarı-kırmızılılarda bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin ilgisini çeken Kerem Aktürkoğlu'na Fransa'dan 2 talip var. Fransız basınına yansıyan haberde Lyon ve Marsilya'nın milli futbolcuyu yakın gözleme aldığı belirtildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (A Spor Dış Haberler)

Bora Salgın| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.02.2022- 16:35 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022- 16:40