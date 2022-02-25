Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takmıştı.
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'na yakın takip! Marsilya ve Lyon...
Galatasaray transfer haberi | Sarı-kırmızılılarda bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin ilgisini çeken Kerem Aktürkoğlu'na Fransa'dan 2 talip var. Fransız basınına yansıyan haberde Lyon ve Marsilya'nın milli futbolcuyu yakın gözleme aldığı belirtildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (A Spor Dış Haberler)
23 yaşındaki futbolcu hakkında Fransız basınında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Fransız basınına yansıyan haberde Lyon ve Marsilya'nın Kerem Aktürkoğlu'nun performansını yakından takip ettiği ifade edildi.