Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray ile eşleşen Barcelona'da tecrübeli futbolcu Gerard Pique, sosyal medya hesabı üzerinden sarı-kırmızılı takımla ilgili bir paylaşım yaptı. Yıldız savunmacı, paylaşımına "Yakında görüşürüz" notunu düştü. (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi.

Temsilcimiz Galatasaray ile eşleşen Barcelona'da yıldız futbolcu Gerard Pique, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı takımla ilgili bir paylaşım yaptı.

35 yaşındaki savunma oyuncusu, paylaşımına Galatasaray'ı etiketleyerek "See you soon" (Yakında görüşürüz) notunu düştü.

Pique'nin bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı.