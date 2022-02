UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi.

Temsilcimiz Galatasaray ile eşleşen Barcelona'da yıldız futbolcu Gerard Pique, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı takımla ilgili bir paylaşım yaptı.

35 yaşındaki savunma oyuncusu, paylaşımına Galatasaray'ı etiketleyerek "See you soon" (Yakında görüşürüz) notunu düştü.

Pique'nin bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı.