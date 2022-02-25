Bu sezonun ara transfer döneminde Yeni Malatyaspor'dan eski takımı Galatasaray'a transfer olan tecrübeli oyuncu Semih Kaya, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde GS TV'ye açıklamalarda bulundu. Semih Kaya, Galatasaray'a dönüş sürecinden ve UEFA Avrupa Ligi kuralarında karşılarına çıkan Barcelona'dan bahsetti.
Galatasaraylı Semih Kaya: Barcelona’nın gelmesine mutlu oldum
Galatasaray haberi | Sarı-kırmızılı takıma devre arasında geri dönen Semih Kaya, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Barcelona eşleşmesi hakkında çarpıcı söylemlerde bulundu. İşte o röportajden öne çıkanlar... (GS spor haberi)
Eski takımına geri dönen Semih Kaya, "Tekrar evimde, ailemin yanında olduğum için çok mutluyum. Başarılarla dolu maceralar yakalamak için tekrar yuvama döndüm. Bir çocuk ailesinin yanından ayrıldığında kendisini kötü hisseder; ancak evine ve yuvasına bir gün döneceğini bilir. Bunun bilincinde olarak ayrılmıştım." dedi.
Göztepe galibiyeti ile yükseliş yakalamak istediklerini dile getiren Semih, "Yükselişe geçeceğimizden hiç şüphem yok. Takım arkadaşlarımıza, hocalarımıza güveniyorum. Her zaman iyi mücadele etmek zorundayız. Bu armanın sorumluluğunu bilmemiz gerekiyor. Şu andaki arkadaşlarımız bunu çok iyi şekilde algılıyorlar ve hissediyorlar. İyi olacağını, tekrar güzel bir çıkış yakalayacağımızı biliyorum." şeklinde konuştu.