Takımın teknik direktörü Domenec Torrent hakkında açıklama yapan oyuncu, "Hocamızın çalıştığı seviyeleri herkes biliyor. Bunu konuşmak bana düşmez. Kişisel olarak fikrim karakterli ve saygılı, kulübümüze ve camiamıza artı şeyler katmak isteyen bir hocaya sahibiz. Eksiğimiz olan şeyleri çekinmeden yüzümüze vuruyor. Genç ve bizim gibi tecrübeli oyuncular için onunla çalışmak bir şans." ifadelerini kullandı.