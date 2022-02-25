Galatasaray'a 2017 yılında West Ham United'dan 4 milyon 250 bin Euro'ya transfer edilen Feghouli, Sarı-Kırmızılı forma ile şu ana kadar 158 maça çıktı. Cezayirli futbolcu bu maçlarda 34 gol atıp, 30 asist yaptı.