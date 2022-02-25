Galatasaray ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Sofiane Feghouli için Cezayir basınında yer alan haberde Sarı - kırmızılıların yıldız futbolcu ile yeni kontrat için görüşme halinde olduğu öne sürüldü.
Cezayir basını duyurdu! Galatasaray'da flaş Sofiane Feghouli kararı
Galatasaray, Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli ile flaş bir karar alındı. Sarı kırmızılıların, yıldız futbolcu ile yeni kontrat için görüşme halinde olduğu öne sürüldü. Cezayirli oyuncunun ise Cimbom'un teklifini düşük bulduğu ifade edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Kadrosunda bu sezon başında gençleşme operasyonu gerçekleştiren Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Sofiane Feghouli'nin geleceği belirsizliğini korurken, Cezayirli yıldızın ülkesinden ile flaş bir iddia geldi.
Takvim'de yer alan haberde Galatasaray'ın sezon sonu kontratı bitecek olan 33 yaşındaki futbolcuya yeni kontrat teklif ettiği ve yoğun bir şekilde görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.