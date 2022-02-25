Sezon sonuna kadar Barcelona'dan kiralanan 22 yaşındaki İspanyol kaleci Inaki Pena, Galatasaray macerası hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Pena'nın o sözleri...
Inaki Pena'dan Galatasaray sözleri! "Kaotikti"
Galatasaray'ın sezon sonuna kadar Barcelona'dan kiraladığı 22 yaşındaki İspanyol kaleci Inaki Pena, sarı kırmızılılardaki macerası hakkında açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ı daha önceden tanıdığını ifade eden genç eldiven, ilk gün yaşadıkları hakkında da çarpıcı ifadelerde bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
"Galatasaray, futbolla ilgilenen herkes tarafından bilinen bir kulüp. Ben de küçüklüğümden beri Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı takip ediyordum. Muhteşem taraftarları ile birlikte Türkiye'nin en önemli kulübü."
"Aynı zamanda kendine özgü bir oyun kültürü olduğunu söyleyebilirim. Bana Galatasaray gibi büyük bir kulübe gelme ihtimalinden bahsettiklerinde hiç düşünmeden kabul ettim"