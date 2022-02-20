Sözleşmesinde "1 sezonda 25 maça çıktığı takdirde 150 bin euro kazanır" maddesi bulunan Feghouli, 5 sezonda da bunu başardı ve 750 bin euro'yu daha cebe indirdi. "Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılımında 200 bin dolar, alır" maddesinden de 2 kez faydalanan Feghouli, bu kontenjandan da 400 bin dolar'ı kaptı.