2017-18 sezonu başında West Ham takımından 4.25 milyon euro'ya alınan Feghouli, Galatasaray'da dünyaları kazandı. Fotomaç'ın haberine göre; 5 yıl kontrat yapılan Cezayirli futbolcu, yıllık 3 milyon 850 bin euro'luk net maaşı kaptı ve 5 sezonda toplam 19 milyon 250 bin euro'ya kondu.
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'dan Sofiane Feghouli'ye servet! Ödenen rakam dudak uçuklattı
Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray'da, en çok kazanan isim Sofiane Feghouli... 2017-18 sezonunda takıma katılan ve sözleşmesi sezon sonunda Cezayirli yıldıza, sarı-kırmızılı takım servet ödedi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sözleşmesinde "1 sezonda 25 maça çıktığı takdirde 150 bin euro kazanır" maddesi bulunan Feghouli, 5 sezonda da bunu başardı ve 750 bin euro'yu daha cebe indirdi. "Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılımında 200 bin dolar, alır" maddesinden de 2 kez faydalanan Feghouli, bu kontenjandan da 400 bin dolar'ı kaptı.
Feghouli, "Takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5 bin euro prim ödenecektir" maddesinden de korkunç bir gelir elde etti.