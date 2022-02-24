UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'lar tamamlandı! İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi play-off turu oynanan 8 maçla sona erdi. Grubunu 3 galibiyet, 3 beraberlikle namağlup lider tamamlayan ve direkt olarak son 16'ya katılan temsilcimiz Galatasaray'ın ise muhtemel rakipleri belli oldu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.02.2022- 01:28 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022- 01:46