UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselen Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'lar tamamlandı! İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri
UEFA Avrupa Ligi play-off turu oynanan 8 maçla sona erdi. Grubunu 3 galibiyet, 3 beraberlikle namağlup lider tamamlayan ve direkt olarak son 16'ya katılan temsilcimiz Galatasaray'ın ise muhtemel rakipleri belli oldu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.02.2022- 01:28 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022- 01:46
Doğrudan son 16 turuna yükseldiği için Şubat ayını Avrupa'da maç yapmadan geçiren sarı-kırmızılılar, maçlarını 10-17 Mart'ta oynayacak.
UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura töreni 25 Şubat Cuma günü (bugün) yapılacak. Son 16 turu eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi saat 14.00'te başlayacak. Galatasaray lider tamamladığı için kura çekimine seribaşı olarak katılacak.