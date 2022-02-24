Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna doğrudan katılan Galatasaray'da gözler bu turdaki rakiplerine çevrildi. Peki Galatasaray'ın kura çekimindeki rakipleri hangi takımlar oldu? İşte Galatasaray'ın kura çekimini ne zaman olacağı ve saat kaçta başlayacağına dair son haberler...

Fatih Terim yönetiminde Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova'lı gruptan deplasmanda gol bile yemeden namağlup lider çıkan, Son 16'ya doğrudan bilet alan Galatasaray, rakibini beklemeye başladı. Play-Off maçları bu gece sona erecek ve seri başı olan Sarı Kırmızılıların kura çekiminin ardından rakibi belli olacak. Son 16'ya Domenec Torrent yönetiminde çıkacak olan Aslan, Avrupa'daki muhteşem performansını sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Galatasaray Avrupa maçı ne zaman, muhtemel rakipleri kim? UEFA Avrupa Ligi Son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...



UEFA Avrupa Ligi Son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray'ın rakibinin belli olacağı UEFA Avrupa Ligi Son 16 kura çekimi, 25 Şubat Cuma günü saat 14.00'te yapılacak. Exxen'den naklen yayınlanacak kura çekiminin canlı skor takibi haberimizde olacak.



GALATASARAY AVRUPA MAÇI NE ZAMAN? GALATASARAY SON 16 TURUNDA SERİ BAŞI MI?

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan 8 takımla, Play-Off'tan çıkacak 8 takım, son 16 Turu'nda karşılaşacak. Liderler, kurada seri başı olacak ve rövanşa kendi sahasında çıkacak. Son 16 Turu'nda ilk maçlar 10 Mart 2022'de, rövanşlar 17 Mart 2022'de oynanacak. Bu turu geçen takımlar, Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek.

Son 16 turu seri başı olan takımlar:

Galatasaray

Lyon

Monaco

Spartak Moskova

Frankfurt

Kızılyıldız

Leverkusen

West Ham

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri:

Atalanta

Porto

Sevilla

Leipzig

Rangers

Braga

Barcelona

Real Betis