Galatasaray bedava transfere yöneldi! Matias Vecino ve Patrick Gil...

Galatasaray'da göreve Domenec Torrent'in gelişiyle birlikte değişime devam eden sarı-kırmızılılarda son olarak sportif direktör olarak Pasquale Sensibile ile anlaşırken yeni sezona bambaşka bir takım kurmak istiyor. Başkan Burak Elmas'ın talimatıyla bonservisi elinde oyunculara yönelen sarı-kırmızılılarda listede iki isim var. Galatasaray Vecino ve Patric Gil için harekete geçti. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 19.02.2022- 06:40