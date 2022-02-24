Gedson Fernandes'i ezeli rakibi Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da yaz transfer döneminde de 1 numaralı önceliği ön libero takviyesi olacak. Sarı kırmızılıların gündemindeki isim ise sezon başında da takımla adı anılan Mısır ekibi Al Ahly'de forma giyen Malili futbolu Aliou Dieng.
Galatasaray'a Aliou Dieng transferinde dev rakip!
Galatasaray transfer haberi | Sarı-kırmızılıların transfer listesinde yer alan orta saha oyuncusu Aliou Dieng'de flaş gelişme... Mısır ekibi Al Ahly'de forma giyen 24 yaşındaki futbolcunun transferi için Aslan'a dev bir rakip çıktığı iddia edildi. İşte o flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)
Devre arasında bu bölgeyi Fiorentina'dan Erick Pulgar'ı sezon sonuna kadar kiralayarak takviyen eden Galatasaray'ın sezon sonunda Dieng için büyük bir transfer yarışına gireceği öne sürüldü.
TRANSFERDE DİŞLİ RAKİPLER
Fransız medyasından Foot Mercato'ya göre Galatasaray ile İngiltere'nin köklü kulübü Fulham sezon sonu Aliou Dieng arasında büyük bir çekişme yaşanacak.