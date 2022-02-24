Championship'te şu an en yakın rakibinin 6 puan önünde lider durumda bulunan Fulham, Premier Lig'e güçlü bir kadro ile dönmenin planlarının yaparken Dieng, Londra ekibinin listesinde zirvede yer alıyor. Ancak Mısır ekibinden gelen haberlere göre 24 yaşındaki futbolcuya talip olan başka kulüpler de var. Bunların başında ise Hollanda liginde şu anda zirvede yer alan Ajax var.