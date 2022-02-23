Galatasaray başkanı Burak Elmas'tan kritik toplantı!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, bugün genel kurul üyeleriyle bir araya gelerek çarpıcı açıklamalarda bulunacak. Herkesin merakla beklediği bu toplantıda neler yaşanacağına dair ise menajer ve komisyon ödemelerinin ön planda olacağı öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.02.2022- 06:40