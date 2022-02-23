Galatasaray başkanı Burak Elmas'tan kritik toplantı!
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, bugün genel kurul üyeleriyle bir araya gelerek çarpıcı açıklamalarda bulunacak. Herkesin merakla beklediği bu toplantıda neler yaşanacağına dair ise menajer ve komisyon ödemelerinin ön planda olacağı öğrenildi.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, bugün genel kurul üyeleriyle bir araya gelecek, geçmiş döneme ait menajer ve komisyon ödemelerini açıklayacak. Fotomaç'ın derlediği habere göre merakla beklenen toplantı saat 18.00'de zoom üzerinden gerçekleştirilecek. Elmas geçtiğimiz günlerde, "Üyelerimize söz vermiştim. Geçmişte yapılan tüm menajerlik sözleşmelerini, hangi oyuncu için ne kadar komisyon alındığını bütün kamuoyuna açıklayacağım" ifadesini kullanmıştı. Toplantının sarı-kırmızılı camiada büyük ses getirmesi bekleniyor.