Süper Lig'de Konyaspor'u evinde 2-1 yenerek üst üste 4. galibiyetini alan Başakşehir, yükselişine devam ediyor. Turuncu-lacivertli takımın başarısında en büyük pay şüphesiz ki teknik direktör Emre Belözoğlu'na ait.
Emre Belözoğlu'ndan önemli başarı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray detayı...
Aykut Kocaman'la beraber küme düşme mücadelesi veren Başakşehir, Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle beraber önemli bir çıkış yakaladı. Belözoğlu, turuncu-lacivertli ekiple gösterdiği performansla Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı geride bıraktı. Detaylar haberimizde...
Düşme hattından aldığı İstanbul ekibini müthiş bir performans göstererek Süper Lig üçüncülüğüne kadar taşıyan Belözoğlu, alkış topluyor. 18 haftadır Başakşehir'in başında olan genç hoca bu süre içerisinde 3 büyüklere fark attı.
Takvim'de yer alan habere göre; Emre Belözoğlu yönetiminde Başakşehir, 18 haftada 40 puan toplarken, aynı süre zarfında Fenerbahçe ve Beşiktaş 24, Galatasaray ise 18 puan alabildi. Belözoğlu, böylece 3 büyüklere 18 haftada 54 puan fark atarak çok önemli bir başarıya imza attı.