Takvim'de yer alan habere göre; Emre Belözoğlu yönetiminde Başakşehir, 18 haftada 40 puan toplarken, aynı süre zarfında Fenerbahçe ve Beşiktaş 24, Galatasaray ise 18 puan alabildi. Belözoğlu, böylece 3 büyüklere 18 haftada 54 puan fark atarak çok önemli bir başarıya imza attı.