Yakında 35. yaşına girecek olan deneyimli futbolcu Yasin Öztekin, en şık ve en kötü giyinen futbolcular sorusunda ise şu ifadeleri kullandı:

"En şık giyinen çok kişi var. Kötü giyinen de çok kişi var. Futbolcular genelde spor giyiniyor. Ben de spor giyiniyorum. İdmandan eve gidiyorum. Şık ve kötü giyinenler var ama isim vermek istemiyorum."