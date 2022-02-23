Bu sezon Samsunspor formasıyla 24 maçta 13 gol atıp ve 5 asist yapan Yasin Öztekin, 34 yaşında kariyerinin en skorer dönemini yaşıyor.
Yasin Öztekin'den olay itiraflar! "Felipe Melo ve Gökhan Gönül..."
Samsunspor'da forma giyen tecrübeli futbolcu Yasin Öztekin, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. 34 yaşındaki kanat oyuncusu, eski takım arkadaşı Felipe Melo ve şu anda Çaykur Rizespor'da top koşturan Gökhan Gönül hakkında flaş sözler söyledi. İşte o röportajdan öne çıkanlar...
Deneyimli futbolcu, birbirinden flaş açıklamalarda bulundu ve olay itiraflara imza attı. İşte o röportajdan öne çıkanlar…
"Oynadığım en yetenekli futbolcu: Rosicky, Pienaar ve Sneijder"
Oynadığı en yetenekli futbolcular sorusuna cevap veren Yasin Öztekin, "Türkiye'de bana çok yardımcı olan Wesley Sneijder vardı. Saha içinde ve dışında bir ağabey gibiydi" dedi.