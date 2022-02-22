REZALET / ERMAN TOROĞLU

Yazıya nereden başlasak ve nerede bitirsek… Şöyle başlayalım; dakika 86, Göztepe 2-1 galip, Galatasaray doldur boşalt yapıyor. Bu dakikaya kadar da sahada daha akıllı dikkatli oynayan bir Göztepe var. İlk yarı G.Saray sahada hiç yok. İkinci yarı Babel'in çıkması, Gomis'in girmesi, Emre Kılınç'ın girmesi oyunu G.Saray lehine biraz değiştirdi. Ama yine de G.Saray iyi top oynamıyordu ama baktılar ki pabuç pahalı ne var ne yok mücadele etmeye başladılar.