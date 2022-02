Göztepe maçı öncesi on dört maçta yalnızca bir galibiyet almış bir takımdan bahsettiğimizi unutmayalım. Kulübün genleri ve egosu, içeride oynanacak maçlarda her ne pahasına olursa olsun galibiyet için sahaya çıkılmasını gerektirir. Bu sebeple deplasmanda alınacak her puan çok kritik olacak.