Galatasaray'da Taylan Antalyalı'ya şok tepki! Taraftar isyan etti

Taylan Antalyalı, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ın, deplasmanda karşılaştığı ve 3-2 mağlup ettiği Göztepe karşılaşmasındaki performansıyla büyül eleştiri aldı. Maçın ilk yarısında bir penaltıya sebep olan 27 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisine maruz kaldı. İşte o yorumlar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.02.2022- 10:25