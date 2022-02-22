Galatasaray'ın eski oyuncusu Marcelo Saracchi, RB Leipzig'in sözleşmesini feshetmesinin ardından yeni takımına imzayı attı. 23 yaşındaki futbolcunun yeni durağı İspanya oldu. Saracchi, LaLiga ekiplerinden Levante ile anlaştı.

Galatasaray'da 1.5 sezon kiralık olarak boy gösteren Marcelo Saracchi, Almanya Ligi takımlarından RB Leipzig'e dönmüştü. Ancak Leipzig Uruguaylı sol bekin sözleşmesini 1 Ocak 2022'de feshetmeşti.

23 yaşındaki futbolcunun yeni durağı İspanya oldu. Saracchi, LaLiga ekiplerinden Levante'ye imza attı.

Tecrübeli futbolcu 2024 yılına kadar Levante'nin formasını terletecek.

Sık sakatlık yaşayan Marcelo Saracchi, Galatasaray'daki 1,5 sezonda 44 maça çıktı. 23 yaşındaki bek 2 gol atarken, 6 asist yaptı.