Ateş hattından bir türlü uzaklaşamayan Galatasaray yüzünü Göztepe maçına çevirdi. 14 haftada tek galibiyet alan ve son 6 maçta sadece 2 puan çıkarabilen sarı-kırmızılılar, küme düşme hattına 3 puan uzaklıkta yer alıyor.
Galatasaray'da Domenec Torrent'ten Göztepe alarmı! 11'de sürpriz değişiklikler...
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda bu mücadele öncesi Domenec Torrent hata istemiyor. İspanyol hoca bu karşılaşmada Emre Kılınç ve Pulgar'ı ilk 11'de düşünürken, Mostafa Mohamed'in de Gomis'in yerine başlaması bekleniyor. İşte tüm detaylar... (GS spor haberleri)
Teknik Direktör Domenec Torrent, Göztepe'yi mercek altına alırken, İzmir ekibinin oynadığı hücum futbolu İspanyol çalıştırıcıyı tedirgin etti. Sıralamada direkt rakiplerinden biriyle oynayacak Cimbom'da Torrent, rakibin tehlikeli hücum hattına önlemler alacak ve kanatlardan Göztepe'yi yıkmaya çalışacak.
Fotomaç'ın derlediği habere göre Torrent'in bir kez daha kadroda değişikliğe gitmeye hazırlandığı da öğrenildi. Takımın başında 5 maça çıkan İspanyol çalıştırıcı, henüz iki kez üst üste aynı kadroyla oyuncuları sahaya sürmedi.