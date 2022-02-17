Fotomaç'ın derlediği habere göre Torrent'in bir kez daha kadroda değişikliğe gitmeye hazırlandığı da öğrenildi. Takımın başında 5 maça çıkan İspanyol çalıştırıcı, henüz iki kez üst üste aynı kadroyla oyuncuları sahaya sürmedi.