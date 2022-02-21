Beşiktaş'tan Galatasaray'a 1 transfer çalımı daha! Görüşmeler başladı...

Son dakika transfer haberi | Gedson Fernandes'i renklerine bağlayarak ezeli rakibi Galatasaray'a transfer çalımı atan Beşiktaş'tan bir hamle daha... Siyah-beyazlı ekip, uzun süredir sarı-kırmızılı takımın gündeminde olan ve daha önceden Fatih Terim'in de transfer listesinde olan oyuncu için girişimlere başladı. İşte dev transfer çalımının detayları...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 21.02.2022- 14:05