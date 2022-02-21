Gelecek sezonun transfer çalışmaları için düğmeye basan Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi. Siyah-beyazlılar, Fatih Terim'in de Galatasaray döneminde transfer etmek istediği tecrübeli futbolcu için girişimlerini hızlandırdı.
Beşiktaş'tan Galatasaray'a 1 transfer çalımı daha! Görüşmeler başladı...
Son dakika transfer haberi | Gedson Fernandes'i renklerine bağlayarak ezeli rakibi Galatasaray'a transfer çalımı atan Beşiktaş'tan bir hamle daha... Siyah-beyazlı ekip, uzun süredir sarı-kırmızılı takımın gündeminde olan ve daha önceden Fatih Terim'in de transfer listesinde olan oyuncu için girişimlere başladı. İşte dev transfer çalımının detayları...
Gedson Fernandes için karşı karşıya gelen iki takım arasındaki transfer yarışını kazanan siyah-beyazlılar olmuştu. Beşiktaş, uzun süren görüşmeler sonucu Portekizli futbolcuyu renklerine bağladı.
BİR TRANSFER YARIŞI DAHA!
İki ezeli rakip arasındaki transfer yarışına bir yenisi eklendi. Akşam'ın haberine göre, Beşiktaş yönetimi, Stuttgart forması giyen Atakan Karazor için devreye girdi.