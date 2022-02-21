Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak. Son 14 maçtan 1 galibiyet çıkarabilen Cimbom, teknik direktör Domenec Torrent önderliğinde ise 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Düşme hattının hemen üstünde bulunan Cimbom için bu maç hayati önem taşıyor. İşte Göztepe-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...

Süper Lig'de girdiği bunalımdan bir türlü çıkamayan Galatasaray, bugün deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Antalyaspor'un kazanması, Kasımpaşa'nın da zorlu Konyaspor deplasmanından 1 puan çıkarmasıyla sarı-kırmızılılar 15. sıraya kadar geriledi. Bu akşam Göztepe maçını kaybederse 16. sıraya kadar düşecek. Küme düşme korkusunu iyiden iyiye hissedecek. Ateş hattındaki Giresunspor'la 3, Rizespor'la ise 6 puanlık fark kalacak.

DEFANS İLERİ OYNAYACAK

Süper Lig'de oynadığı son 6 maçını kazanamayan ve son 14 haftada sadece 1 galibiyet alabilen Cimbom, Göztepe karşısında bu zinciri kırmayı ve yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. Eleştirilerin odağında yer alan Domenec Torrent hafta boyunca idmanlarda oyuncularına uzun top çalıştırdı. Göztepe'nin tribün desteğiyle maça baskılı başlayacağını düşünen İspanyol hoca, geriden oyunu kuracak Pena, Nelsson ve Marcao'dan direkt toplarla ilerideki Gomis'i buluşturmalarını istedi. Cimbom orta sahada rakibine ikili üçlü pres uygulayacak ve hızlı ataklarla gol arayacak.

GÖZTEPE GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

GÖZTEPE: İrfan Can, Arslanagic, Atınç, Kahraman, Kerim, Obinna, Aytaç, Moubandje, Halil, Tijanıc, Ndiaye.

GALATASARAY: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Ömer, Pulgar, Berkan, Emre, Babel, Kerem, Gomis.