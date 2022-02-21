Galatasaray'ın başında henüz galibiyetle tanışamayan Domenec Torrent radikal kararlarına bir yenisini daha ekledi. Fotomaç'ın haberine göre; Kayserispor maçında Arda Turan ve Alpaslan Öztürk'ü kadroya dahil etmeyen İspanyol çalıştırıcı, bu kez Olimpiu Morutan'ı hedef tahtasına oturttu.
GALATASARAY HABERLERİ: Domenec Torrent'ten Olimpiu Morutan'a kesik! Göztepe maçında yok
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak. Son 14 maçtan 1 galibiyet çıkarabilen Cimbom, tarihinin en kötü sezonunu geçirirken küme düşme hattının da hemen üstünde bulunuyor. Teknik direktör Domenec Torrent, sezon başında transfer edilen Olimpiu Morutan'ı maç kadrosuna almayarak takıma ilk neşteri vurdu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Kadrosunu gençleştirme kararı alan Galatasaray, 4.1 milyon euro ödeyerek Fatih Terim'in de onayıyla Alexandru Cicaldau ile birlikte Morutan'ı da kadrosuna katmıştı. Cicaldau orta sahada beğeni toplarken Morutan'ın futbolu ise her geçen gün aşağıya gitti.
MUSLERA KADRODA
Kayserispor maçında da oyuna 81. dakikada dahil olan futbolcu, yine beklenen katkıyı yapamamıştı. Artık çok da zamanı kalmayan ve eleştirilerin odağında yer alan Torrent, Morutan'ı da kızağa çekme kararı aldı.