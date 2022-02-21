ROMANYA'DA KRİZ ÇIKARDI

Olimpiu Morutan'ın Galatasaray'a transferi nedeniyle Becali ve Botoşani Kulübü sahibi Iftime arasındaki kriz devam ediyor. Iftime, bonservis bedelinin yüzde 9'unun ödenmediği için bastırırken Becali'den dikkat çeken bir açıklama geldi. FCSB sahibi, Rumen basınına yaptığı açıklamada, "Param yok param! Galatasaray bana para vermezse ben nereden para bulayım? İnsanları kandırmıyorum ben" dedi.