Fotomaç'ın haberine göre, bir türlü kabustan uyanamayan Galatasaray'da taraftarlar Başkan Elmas ve yönetiminin bir an önce istifa etmesini bekliyor. Teknik Direktör Torrent'in çıktığı 5 resmi maçta sadece 2 puan alması İspanyol hocanın da ipin ucuna gelmesine neden olmuş durumda. Son yılların en başarısız takımın sorumlusu ise Başkan Burak Elmas olarak gösteriliyor.