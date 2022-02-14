Galatasaray tarihinin en başarısız sezonunu yaşıyor. Süper Lig'de son 14 maçta 1 kez kazanarak her hafta yeni bir skandala imza atan sarı-kırmızılılarda kazan kaynıyor. Ateş hattına çok yakın olan Cimbom'u birbirinden zorlu maçlar da bekliyor.
Galatasaray'da kriz bitmiyor! Tek yol seçim
Galatasaray'da kötü gidişat bitmek bilmiyor. Teknik direktör Domenec Torrent ile galibiyet alamayan Cimbom'un küme düşme hattıyla arasındaki puan farkı azaldı. Tarihin en başarısız sezonunu yaşayan sarı-kırmızılılarda başkan Burak Elmas en büyük sorumlu olarak hedef tahtasında. Futbolda istenmeyen sonuçlar alan Aslan'da diğer branşlarda da tablo aynı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre, bir türlü kabustan uyanamayan Galatasaray'da taraftarlar Başkan Elmas ve yönetiminin bir an önce istifa etmesini bekliyor. Teknik Direktör Torrent'in çıktığı 5 resmi maçta sadece 2 puan alması İspanyol hocanın da ipin ucuna gelmesine neden olmuş durumda. Son yılların en başarısız takımın sorumlusu ise Başkan Burak Elmas olarak gösteriliyor.
BAŞKAN STADA GELEMİYOR!
Başkan Elmas'ın iç sahadaki karşılaşmalarda tribüne gelemediği öğrenildi. Kayserispor maçında ilk defa bir Galatasaray başkanına küfürlü protesto yapıldı. Müsabakaları evinden takip ettiği iddia edilen Elmas'ın bir sonraki hamlesinin ne olacağı bilinmiyor. Tepkilerden çekinen Başkan Elmas'ın maçlara gelemediği ifade ediliyor.