Aslan, Süper Lig'de hem galibiyet hasretine son vermek hem de küme düşme hattından uzaklaşmak için Göztepe karşılaşmasını gözüne kestirdi. Sarı-kırmızılılar kötü gidişatı sonlandırmak için kenetlenmiş durumda. Fotomaç'ın haberine göre, Florya'da da ortam tamamen değişmiş durumda. Futbolcuları hırs bastı.
GALATASARAY HABERİ: Florya tek yumruk! Cimbom'u hırs bastı
Galatasaray, Teknik Direktör Domenec Torrent yönetiminde ilk 3 puanını almak istiyor. Sarı kırmızılılarda, Göztepe maçı öncesi tam bir kenetlenme hakim. Yönetim, Torrent ve oyuncular sürekli toplantı yaparak motivasyonu yukarı çekiyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yönetim, teknik heyet ve oyuncular, İzmir temsilcisiyle deplasmanda oynanacak mücadeleden mutlak 3 puan bekliyor. Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Domenec Torrent, sürekli motivasyon konuşması yapıyor.
YÖNETİM TAM KADRO
Göztepe karşılaşmasıyla birlikte kötü gidişatı olumluya çevirmek isteyen Galatasaray'da yönetim de heyecanlı. Sarı-kırmızılı idareciler tam kadro halinde İzmir'e hareket etmeyi planlıyor.