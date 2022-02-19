TRANSFER HABERİ: İtalyanlar devrede! Galatasaray'da Alexandru Cicaldau'ya dev teklif

Sezon başı Romanya'nın Craiova takımından 6.5 milyon Euro'ya Galatasaray'a gelen Alexandru Cicaldau'ya dev bir teklif yolda. 24 yaşındaki orta sahanın bonservisi için üç taksit yapılmış ve sözleşmesine '25 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi koyulmuştu. İtalya'dan talibi olan yıldız oyuncu için karar yazın verilecek. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 19.02.2022- 06:40