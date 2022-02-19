Scout ekibinin keşfettiği Alexandru Cicaldau, sezon başında 6.5 milyon euro'ya Romanya'nın Craiova takımından transfer edilmişti. 24 yaşındaki orta sahanın bonservisi için üç taksit yapılmış ve sözleşmesine '25 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi koyulmuştu.
TRANSFER HABERİ: İtalyanlar devrede! Galatasaray'da Alexandru Cicaldau'ya dev teklif
Sezon başı Romanya'nın Craiova takımından 6.5 milyon Euro'ya Galatasaray'a gelen Alexandru Cicaldau'ya dev bir teklif yolda. 24 yaşındaki orta sahanın bonservisi için üç taksit yapılmış ve sözleşmesine '25 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi koyulmuştu. İtalya'dan talibi olan yıldız oyuncu için karar yazın verilecek. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 19.02.2022- 06:40
Galatasaray'da sezona çok hızlı başlayan ve ilk üç maçta iki gol atan Cicaldau, Avrupa Ligi'ndeki performansıyla da göz doldurdu. Daha sonra arka arkaya alınan kötü sonuçlarla form grafiği ise düştü.
Fotomaç'ın haberine göre, Romanya Milli Takımı'nda da boy gösteren Cicaldau'yu, Galatasaray'a gelmeden takip ettiği ortaya çıkan Sampdoria'nın, 10 milyon euro'luk teklif hazırladığı kaydedildi.