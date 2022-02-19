Aslan'a gençlik aşısı! İşte hedefteki 3 isim...

Galatasaray haberleri | Bu sezon Süper Lig'de umduğunu bulamayan ve sıkıntılı günler yaşayan Galatasaray'da gözler yeni sezon yapılanmasına çevrildi. Sportif Danışman olarak Luis Campos'la bir süredir çalışan, şimdi de Sportif Direktör olarak Pasquale Sensibile'yi futbolun başına getiren Galatasaray'da hedef, genç, yetenekli ve potansiyelli oyuncuları henüz patlama yapmadan Florya'ya getirebilmek. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 19.02.2022- 16:39 Güncelleme Tarihi: 19.02.2022- 16:40