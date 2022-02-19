Hem Galatasaray'ı hem de Türk futbolunu kurtaracak projenin ilk adımları olarak lanse edilen sarı-kırmızılı kulüpteki yeni sisteme dair ilk detaylar ortaya çıktı.
Aslan'a gençlik aşısı! İşte hedefteki 3 isim...
Galatasaray haberleri | Bu sezon Süper Lig'de umduğunu bulamayan ve sıkıntılı günler yaşayan Galatasaray'da gözler yeni sezon yapılanmasına çevrildi. Sportif Danışman olarak Luis Campos'la bir süredir çalışan, şimdi de Sportif Direktör olarak Pasquale Sensibile'yi futbolun başına getiren Galatasaray'da hedef, genç, yetenekli ve potansiyelli oyuncuları henüz patlama yapmadan Florya'ya getirebilmek. (GS spor haberleri)
Sportif Danışman olarak Luis Campos'la bir süredir çalışan, şimdi de Sportif Direktör olarak Pasquale Sensibile'yi futbolun başına getiren Galatasaray'da hedef, genç, yetenekli ve potansiyelli oyuncuları henüz patlama yapmadan Florya'ya getirebilmek.
Böylece bu oyuncuları geliştirerek hem sahada hem de kasada kazanmayı hedefleyen Galatasaray yönetimi, tüm kaos dolu günlere rağmen şimdiden transfer çalışmaları doğrultusunda kolları sıvadı.