Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor...
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'da yine yeniden Aliou Dieng sesleri!
Yeni sezonun hazırlıklarına şimdiden başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Özellikle orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılarda, gündem bir kez daha Aliou Dieng. Fransız basını da transfer gelişmelerini duyurdu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri - GS spor haberi
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 19.02.2022- 16:59
Bu kez hata yapmadan orta saha transferini şimdiden bitirmek isteyen sarı kırmızılı yönetim, transferde düğmeye bastı.
Fotomac.com.tr'nin Fransız basınından derlediği haberde, Galatasaray ve Fulham'ın sezon sonu Al Ahly'nin orta saha oyuncusu Aliou Dieng'i kadrosuna katmak istediğini duyurdu.