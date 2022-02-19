GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'da yine yeniden Aliou Dieng sesleri!

Yeni sezonun hazırlıklarına şimdiden başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Özellikle orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılarda, gündem bir kez daha Aliou Dieng. Fransız basını da transfer gelişmelerini duyurdu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri - GS spor haberi

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 19.02.2022- 16:59