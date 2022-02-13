Galatasaray'ın yeni transferlerinden Pulgar, dün kenarda kaldı. Emre Kılınç'ın yokluğunda Kayserispor maçında ilk 11'de 3 yerliyi Kerem, Taylan ve Berkan oluşturdu. Emre'nin rahatsızlığından dolayı Pulgar görev alabilirdi ancak yerli kuralından dolayı Şilili futbolcu kulübeye geçti.