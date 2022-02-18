Kafe çalışanı genç, kız arkadaşına 14 Şubat Sevgililer Günü sürprizi yapmak için ünlü futbolcudan 2 yıl önce satın aldığı 4 milyon TL değerindeki Audi RS 6 marka arabasını ödünç istedi. Turan, durumunu anlatan gencin bu isteği karşısında şaşırdı, ancak onu kırmayıp aracını verdi.
GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan arabasını garsona verdi!
Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Arda Turan gönülleri fethetti. Arda, kendisinden arabasını ödünç isteyen garsonu kırmadı. Sevgilisine sürpriz yapmak isteyen genç, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Arda Turan'ın arabasıyla sevgilisine sürpriz yaptı.
Hürriyet'te yer alan habere göre; genç, 14 Şubat günü sevgilisini evinden Arda Turan'ın arabasıyla aldı ve ona Sevgililer Günü'ne özel çeşitli sürprizler yaptı.
Aslıhan Turan'la evli olan Arda Turan'a geçtiğimiz günlerde Sevgililer Günü'yle ilgili düşünceleri sorulmuş, ünlü futbolcu şöyle konuşmuştu: