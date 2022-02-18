Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da gelecek sezon hazırlıkları şimdiden başladı. Önümüzdeki sezon için hata yapmak istemeyen sarı kırmızılılarda flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
GALATASARAY HABERLERİ - Yuri Gorshkov transfer itirafında bulundu! "G.Saray beni aradı"
Bu sezon beklentilerin altında kalan Galatasaray'da yeni sezonun çalışmaları şimdiden başladı. Sarı kırmızılı ekip, yazın yapılacak takviyeleri şimdiden planlıyor. Aslan'ın Rus ekibi Krylya Sovetov Samara'nın 22 yaşındaki sol beki Yuri Gorshkov için temasa geçtiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili genç oyuncudan da açıklama geldi. İşte detaylar...
Aslan'ın Rus ekibi Krylya Sovetov Samara'nın 22 yaşındaki sol beki Yuri Gorshkov için temasa geçtiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili genç oyuncudan açıklama geldi.
Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos'un önerdiği Gorshkov, Rus basınına verdiği röportajda Galatasaray ile yapılan görüşmeleri doğruladı ve görüşmede konuşulanları anlattı.