Genç oyuncuların vücutlarına iyi bakması gerektiğini belirten Fransız golcü, "Tutkularınıza ve işinize zaman ayırın ve de odaklanın çünkü zaman çok çabuk akıp gidiyor. Gol atma şeklim fark etmiyor benim için. Yeter ki çizgiyi geçsin. Attığım en güzel golü değil, ben her zaman geleceği konuşmayı severim. Umarım Kayseri'ye gol atarım ve en güzeli o olur" diye konuştu.