Galatasaray'a geri dönen Fransız golcü Bafetimbi Gomis, GS Mobil uygulaması üzerinden üyelere özel açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takımı çok özlediğinin altını çizen Gomis'in açıklamaları şu şekilde:
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un yeni transferi Bafetimbi Gomis açıklamalarda bulundu!
Bu sezon taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Galatasaray, devre arasında kadrosuna önemli takviyeler yapmıştı. Sarı kırmızılı kulübün en önemli transferlerinden birisi de Bafetimbi Gomis olmuştu. Fransız futbolcu, Galatasaray Kulübü üyelerinin olduğu mobil platformda önemli açıklamalarda bulundu.
"Galatasaray büyük kulüp. İstanbul'da en çok o enerjiyi özledim. Futbol benim tutkum ve Galatasaray'dan uzakta 3 sene... Sizi gerçekten çok özledim. Benim için yaşın önemi yok. Kendimi iyi hissediyorum ve bildiğiniz gibi ben bir aslanım.
Kariyerimin son zamanlarında kalan 2-3 yılın keyfini çıkarmak istiyorum. Galatasaray'a yeniden geri dönmek ilk gün, inanılmaz bir his. Aileme geri dönmek gibi. Galatasaray'da beni mutlu eden üç şey; Kazanmak, taraftarla bütünleşmek ve goller atmak. Eski takım arkadaşlarımdan en iyisi Selçuk İnan'dı...