Sezon başında da Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan dünyaca ünlü yıldız Arturo Vidal için yeni bir gelişme yaşandı.
Arturo Vidal transferinde Galatasaray'a Conte engeli!
Galatasaray'ın gündemine gelen Arturo Vidal transferinde flaş bir detay ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların Şilili futbolcu için girişimleri başlarken transferde Antonio Conte devreye girdi. Tottenham'ın başına geçen İtalyan hoca Vidal'i takımına dahil etmek istiyor. (GS spor haberleri)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.02.2022- 20:10
Haziran 2022'de sözleşmesi sona erecek Arturo Vidal'in, her geçen gün talipleri artarken, Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldız için temaslarına devam ettiği ifade edildi.
CONTE RAKİP OLDU
Fotomaç'ın derlediği habere göre Galatasaray ile beraber Marsilya ve Aston Villa da Arturo Vidal'in transferi için devreye girdi.