Takvim'in haberine göre; Campos, iki kez canlı olarak izlediği ve birçok maçını analiz etme şansı bulduğu genç futbolcudan çok etkilendi. Portekizli futbol adamının raporunda, "Takımın en yetenekli ismi. Önemli bir potansiyel. Bununla beraber ciddi eksikleri de var. Ancak gelişime açık ve çok genç. Bu nedenle kişisel gelişim uzmanı ile çalışması lazım. Eğer eksi yönlerini artıya çevirirse 25 milyon Euro'ya satarız" dediği belirlendi.