Sarı-kırmızılı takımın başında 4 lig maçına çıkan Domenec Torrent, Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor yenilgileriyle başladığı Galatasaray kariyerinde ilk puanını Alanya deplasmanında aldı.
GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent Galatasaray'dan ayrılacak mı? Burak Elmas kararını verdi
Son dakika Galatasaray haberleri: Teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından uzun süre takımın başına getirilen Domenec Torrent, eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı 4 lig maçından da galibiyet çıkaramayan İspanyol çalıştırıcının görevine son verileceği öne sürülürken, Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Torrent ile ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.02.2022- 06:40
Camiada kredisi tükenen 59 yaşındaki çalıştırıcı için Kayserispor maçı büyük önem taşıyor.
Olası galibiyet hem İspanyol hocayı hem de takımı rahatlatacak. Aksi bir sonuçta ise kriz, kaosa dönecek.