ŞANS BULAMIYOR

Cimbom tarihinin en kötü sezonunu geçirirken kurtarıcı olarak alınan iki Rumen futbolcunun performansı düştükçe düştü. Cicaldau son 7 maçta sadece 1 gol, artık ilk 11'e bile giremeyen Morutan ise son 10 maçta 1 asistlik katkı yapabildi.