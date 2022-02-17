Galatasaray'ın bu sezon iki Rumen oyuncuya yaptığı dev yatırım karşılıksız çıktı. Geçmişte Hagi, Popescu, Rotariu, Filipescu, İllie gibi Rumen oyunculardan büyük katkı gören sarı-kırmızılı ekip, sezon başında teknik direktör Fatih Terim'in isteğiyle Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan'ı kadrosuna kattı.
Galatasaray'ın kayıp transferleri! Rumen yıldızlar...
Galatasaray'ın sezon başında büyük maliyetler harcayarak kadrosuna kattığı Cicaldau ve Morutan büyük hayal kırıklığı yarattı. Yaklaşık 10.6 milyon Euro'ya kadroya katılan Rumen yıldızlar performansıyla vasatın altında kaldı. İşte tğüm detaylar... (GS spor haberleri)
Fotomaç'ın derlediği habere göre geleceğin yıldızları arasında gösterilen ve sarı-kırmızılı takıma güç katması beklenilen Cicaldau için bonuslar ve menajer ücretleri hariç 6.5, Morutan içinse 4.1 milyon euro yatırıldı.
İki orta sahadan 'Hagi' etkisi bekleniyordu ama meltem etkisi bile yaratamadılar.