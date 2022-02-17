Domenec Torrent'ten umudu kesen Galatasaray taraftarlarının takımın başında görmek istediği isimlerin başında Bülent Korkmaz ve Okan Buruk geliyor. Ancak Başkan Burak Elmas'ın özellikle Okan Buruk'a sıcak bakmadığı belirtiliyor.
GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'a Burak Elmas duvarı!
Galatasaray'da Fatih terim ile yolların ayrılmasının Domenec Torrent'i göreve getiren sarı-kırmızılılarda İspanyol hocadan beklenilen performans sergilenmedi. Bu gelişmenin ardından adı Galatasaray ile anılan Okan Buruk konusunda ise flaş bir gelişme yaşandı. Başkan Burak Elmas'ın Buruk'un takımın başına geçmesine sıcak bakmadığı öğrenildi. (GS spor haberleri)
Okan Buruk ve Emre Belözoğlu'nun Inter'e transfer olduğu dönemde futbol şube sorumlusu olan Elmas'ın iki futbolcuya bedavaya kulüpten ayrılmamaları için telkinlerde bulunduğu ama sözünü dinlettiremediği belirtildi.
Fotomaç'ın derlediği habere göre Burak Elmas'ın "Bu şekilde giderseniz bir daha Galatasaray'ın kapısından geçemezsiniz" dediği iddia edildi.