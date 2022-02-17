Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre Torrent'in, "Galatasaray çok büyük bir kulüp... Burada oynayan futbolcunun bir sonraki durağı Bayern Münih, Barcelona olmalı... Alacağımız oyuncular bu forma ile sergileyecekleri performansla çok iyi paralara bu kulüplere gitmeli. Galatasaray gibi bir markanın hedefi bu olmalı." dediği ifade edildi.