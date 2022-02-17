Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, sarı-kırmızılı futbolcularla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İspanyol çalıştırıcı, yöneticilerle yaptığı sohbette bundan sonraki transfer politakasıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Torrent'ten flaş sözler! "Bir sonraki durağı Bayern Münih, Barcelona olmalı"
GALATASARAY SPOR HABERLERİ | Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, futbolcularıyla alakalı çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İspanyol çalıştırıcı, yöneticilerle yaptığı sohbette "Galatasaray çok büyük bir kulüp... Burada oynayan futbolcunun bir sonraki durağı Bayern Münih, Barcelona olmalı." ifadelerini kulllandı. (GS spor haberi)
Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre Torrent'in, "Galatasaray çok büyük bir kulüp... Burada oynayan futbolcunun bir sonraki durağı Bayern Münih, Barcelona olmalı... Alacağımız oyuncular bu forma ile sergileyecekleri performansla çok iyi paralara bu kulüplere gitmeli. Galatasaray gibi bir markanın hedefi bu olmalı." dediği ifade edildi.
Hem sarı-kırmızılı kulübe hem de bu forma altında görev yapan oyunculara değer katmak istediğini vurgulayan İspanyol teknik adamın, buna yönelik bir çalışma içinde olduğunu bildirdi.