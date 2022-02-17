Galatasaray'da Taylan Antalyalı psikolojik destek alıyor

Galatasaray'da performansıyla hayal kırıklığı yaratan Taylan Antalyalı'nın dikkat çeken bir gelişmesi ortaya çıktı. 27 yaşındaki futbolcunun sergilediği kötü futbol nedeniyle moralinin oldukça bozuk olduğu ve psikolojik destek aldığı öğrenildi. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.02.2022- 06:40