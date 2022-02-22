Galatasaray'da Göztepe maçı kadrosuna alınmayan ve sonrasında Fatih Terim ile paylaştığı fotoğraf nedeniyle konuşulan Arda Turan için flaş bir iddia gündeme geldi.
GALATASARAY HABERİ: Ahmet Çakar'dan çarpıcı sözler! "Arda Turan'ın futbol kariyeri bitti"
Galatasaray'da Göztepe maçı kadrosuna alınmayan ve Fatih Terim paylaşımıyla konuşulan Arda Turan için çarpıcı bir iddia geldi. Sabah Gazetesi'nin usta yazarı Ahmet Çakar, sarı kırmızılıların teknik direktörü Domenec Torrent'in, "Arda Turan'ın paylaşımını ona sorun" şeklindeki sözlerinin ardından, tecrübeli futbolcunun futbol hayatının bittiğini ifade etti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.02.2022- 10:13 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022- 10:18
Eski hakem Ahmet Çakar, Domenec Torent'in "Arda Turan'ın paylaşımını ona sorun" şeklindeki sözlerinin ardından, 35 yaşındaki ismin futbol hayatının bittiğini iddia etti.
Arda Turan ile ilgili konuşan Ahmet Çakar, "Arda Turan'ın futbol kariyeri 22.02.2022 itibariyle bitmiştir. Bir daha kadroya alınmaz. Domenec Torrent'in açıklamaları ortada. Arda'ya en az iki ay su yok. Temmuz ayında falan Kırkıpınar'da oynayabilir! Arda Turan gibi bir ismin bu saatten sonra alt ligde ya da Anadolu takımında oynayacağını düşünmüyorum, bu büyük bir hata olur." ifadelerini kullandı.