Galatasaray'da Marcao'ya çifte talip!

Galatasaray'a geldiği günden bu yana zaman zaman çok iyi zaman zaman kötü performans sergileyen Marcao konusunda flaş gelişmeler yaşandı. Brezilyalı stoper için Rus ekibi CSKA ve Lokomotiv'in yakın takibe geçtiği öğrenildi. Galatasaray'ın ise bu gelişmelerle birlikte oyuncunun bonservisini minimum 15 milyon Euro olarak belirtildi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.02.2022- 06:40