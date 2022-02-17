Galatasaray'a geldiği günden bu yana zaman zaman çok iyi zaman zaman kötü performans sergileyen Marcao konusunda flaş gelişmeler yaşandı. Brezilyalı stoper için Rus ekibi CSKA ve Lokomotiv'in yakın takibe geçtiği öğrenildi. Galatasaray'ın ise bu gelişmelerle birlikte oyuncunun bonservisini minimum 15 milyon Euro olarak belirtildi.
Son dönemde adı sık sık transfer dedikodularıyla anılan Galatasaraylı Marcao için yeni bir iddia gündemde... Rus basınında yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre Moskova'nın iki önemli kulübü CSKA ve Lokomotiv'in Brezilyalı stoperi çok yakından takip ettiğini yazdı. Haberde, Marcao'nun 2024 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu ve Galatasaray'ın belirlediği bonservis ücretinin 15 milyon Euro olduğu da belirtildi