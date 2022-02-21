Göztepe Galatasaray maçı sonrası Bafetimbi Gomis: Her şey iyi olmasa da...

Göztepe Galatasaray maçı sonrası Bafetimbi Gomis: Her şey iyi olmasa da...

Galatasaray'ın Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçın ardından 2 gol kaydeden Bafetimbi Gomis açıklamalarda bulundu. Gomis, "İyi hissediyorum. İyi bir takım oyunu oynadık. Her şey iyi olmasa da yapabileceklerimi gösterdik." dedi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.02.2022- 22:33 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022- 22:51