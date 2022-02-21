Göztepe Galatasaray maçı sonrası Bafetimbi Gomis: Her şey iyi olmasa da...
Galatasaray'ın Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçın ardından 2 gol kaydeden Bafetimbi Gomis açıklamalarda bulundu. Gomis, "İyi hissediyorum. İyi bir takım oyunu oynadık. Her şey iyi olmasa da yapabileceklerimi gösterdik." dedi.
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.02.2022- 22:33 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022- 22:51
Fiziksel durumu hakkında konuşan Bafetimbi Gomis "İyi hissediyorum. İyi bir takım oyunu oynadık. Her şey iyi olmasa da yapabileceklerimi gösterdik." dedi
Açıklamalarına devam eden Gomis "Galatasaray adına gol attığım için çok gururluyum. Bu galibiyeti Omar'a armağan ediyorum. Yaşadıklarından sonra geri dönmesi çok önemliydi." ifadelerini kullandı.
Gomis ayrıca "Galatasaray aşıkları için bu golleri attım. Türkiye'nin en büyük kulübü olan Galatasaray'ı hak ettiği yere taşımak istiyoruz. Başkanımıza, yöneticilerimize, herkese bu golleri armağan ediyorum." diyerek sözlerini noktaladı.