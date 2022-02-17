GALATASARAY HABERİ | Galatasaray'ı birbirinden zor rakipler bekliyor! İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipler!

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esen ve grubundan lider olarak çıkan Galatasaray, Süper Lig'de beklenilen performansı veremedi. Sarı-kırmızılılarda gözler yeniden Avrupa Ligi'ne çevrildi. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan Galatasaray'ın muhtemel rakiplerinin kim olacağı ise merak konusu. Galatasaray'ın muhtemel rakiplerini sizler için derledik. Detaylar haberimizde... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.02.2022- 13:55 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022- 13:56