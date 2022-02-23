Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu'nun adı gelecek sezon için Beşiktaş ve Trabzonspor'la da anılıyor. Sarı-kırmızılı kulübün, bu sezon beklenilen performansı veremeyen Dervişoğlu'nun bonservisini alması beklenmiyor.