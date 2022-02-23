Galatasaray'da sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri olan Halil Dervişoğlu, Göztepe maçında da bekleneni verememişti.
Galatasaraylı Halil Dervişoğlu'ndan şok tepki!
Galatasaray haberi | Galatasaray'ın bu sezon başında Brentford'dan kiraladığı Halil Dervişoğlu, toplamda 26 maçta süre almış ve 4 gol 1 asistle beklentilerin altında kalmıştı. Genç futbolcu, deplasmanda Göztepe ile oynanan mücadelede şok bir tavır gösterdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Takvim'de yer alan habere göre; 11'de başladığı Göztepe mücadelesinde çok kötü bir futbol ortaya koyan ve oyundan alınan genç forvet, sergilediği şok tavırla gündeme oturdu.
Galibiyeti getiren 3. gol öncesi verilen penaltı kararına tüm takım çılgınlar gibi sevinirken Halil'in yedek kulübesinde tepki vermeden oturması "Galatasaray'ı kafasında bitirmiş." yorumlarına sebebiyet verdi.
* Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.